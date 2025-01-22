KOBLENZ – Bedrohung in Koblenz Löhrrondell

Koblenz – Sonntag, den 09.08.2026 gegen 15:10 Uhr, gingen mehrere Mitteilungen über Notruf ein, dass eine Person in der Löhrstraße von einer anderen Person mit einem Messer verfolgt werde. Kurz darauf seien mehrere beteiligte Personen in zwei verschiedene Fahrzeuge in der Löhrstraße gestiegen und in Fahrtrichtung Hauptbahnhof gefahren. Beide Fahrzeuge konnten von den eingesetzten Polizeikräften festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei den Insassen beider Fahrzeuge wurden zwei Messer sowie ein Schlagring festgestellt. Zwei weitere Personen gaben sich als Geschädigte zu erkennen und gaben an, dass sie von den Insassen der beiden Fahrzeuge mit mindestens einem Messer bedroht und verfolgt worden seien. Es sei niemand verletzt worden. Weitere Angaben zu den Hintergründen der Bedrohung konnten die Geschädigten zunächst nicht machen. Quelle: Polizei