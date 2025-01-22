ALTENKIRCHEN – Mandoline-Gitarre-Duo mit erlesenem Repertoire – Konzert gegen den Mandolinen-Dornröschenschlaf

Altenkirchen. Erinnern Sie sich an Willi Brandt als den wohl bekanntesten unter den Mandoline-Spielern? Das handlich-kleine Zupfinstrument mit vier Doppelsaiten trägt ein großes Erbe. Das bauchige Instrument war in den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts das musikalische Accessoire der Arbeiterbewegung im Dienst der Befreiung („Völker hört die Mandoline“) und des Zusammenhalts; es begleitete auch Volks- und Fahrtenlieder der Wandervogelbewegung. Es konnte preiswert und mit brillantem Klang aufgrund seiner kleinen Maße an jedes Lagerfeuer, auf jede Wanderung oder Arbeiterversammlung mitgeführt werden.

Im Verbund mit Gitarre und tieferen Saiteninstrumenten fasziniert die Mandoline bis heute in Zupforchestern, auch im Rheinland. Aber sie spielt ebenso in der Country- und Bluegrass-Musik der Gegenwart eine Rolle. Doch ihre Geschichte reicht viel weiter zurück und sie wird vom Genre her erheblich diverser eingesetzt, denn als Begleitinstrument zu den Liedern der Wandervogel- und Arbeiterbewegung und beginnt tatsächlich in der Renaissancezeit des 16. Jahrhunderts mit einem durchgängigen Repertoire bis in die Gegenwart.

Nun ist es dem Konzertkirche-Team gelungen, das renommierte Mare Duo mit Mandoline und Gitarre für ein Konzert am 30. August um 18.00 Uhr in der evangelische Christuskirche am Schloßplatz zu gewinnen. Annika Hinsche (Mandoline) und Fabian Hinsche (Gitarre) gehören in die erste Reihe der Duos ihrer Art. Die als Solisten und Kammermusiker bei internationalen Wettbewerben vielfach mit Preisen ausgezeichneten Künstler konzertieren gemeinsam seit mehr als 15 Jahren.

Beide Künstler unterrichten ihr jeweiliges Instrument an Hochschulen und Universitäten und sind zu Gast auf internationalen Meisterkursen. Das Mare Duo hat zahlreiche Komponisten inspiriert, das Repertoire auf ihre Formation hin zu bereichern. So haben bekannte Meister wie Carlo Domeniconi, Jaime Zenamon und viele andere über 100 Werke für ihre Instrumente geschrieben.

Von der Ausdruckskraft dieses Musikerpaares zeugen mehrere Solo-, Duo- und Kammermusik-CDs. Ihre Alben wurden von der internationalen Presse hoch gelobt.

„Dies wird das erste Mal sein, dass wir den Mandolinenklang in der hiesigen Saalkirche hören werden,“ freut sich Martin Schmid-Leibrock vom Konzertkirche-Team. Dass die Mandoline zum „Instrument des Jahres 2023“ gewählt wurde, unterstreicht seine Vielseitigkeit. Diese wird das Duo Mare mit ihrem Programm unter Beweis stellen, denn auf barocke Sonaten von Scarlatti, die gerne auch auf der Mandoline gespielt wurden, folgt ein Originalwerk von Beethoven, der der Liebe wegen einige Stücke für das Instrument hinterließ. Die bekannteren „Kinderszenen“ Schumanns bietet das Duo in einer eigenen Neuinszenierung. Mit „Rossiniana“ von Munier und abschließenden eigens für dieses auch munter moderierende Musikerpaar komponierten Klängen wird sich Duo Mare aus Altenkirchen verabschieden.

Werner-Christian Jung fasst ein Ziel dieses vielversprechenden Mandoline-Gitarre-Konzerts der evangelischen Kirchengemeinde so zusammen: „Küsst die alten Mandolinen wach – das forderte vor Jahren Andreas Eberhard. Vielleicht können wir endlich dem brillant-hellen und durchdringenden Klang dieses Volksinstruments im Verbund mit dem weicheren und oft dunkleren Sound der Konzertgitarre wieder Raum geben.“ Und er vermutet: „Hunderttausende Mandolinen verstauben noch auf deutschen Dachböden.“ Vielleicht weckt dieses Konzert einige von ihnen aus dem Dornröschenschlaf!

Der Eintritt zum Sonntagskonzert am 30.August, um 18 Uhr in der Ev. Christuskirche ist frei. Spenden am Ausgang für diese Kulturarbeit der Kirchengemeinde werden jedoch dankend angenommen.