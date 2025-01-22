KAFFROTH – „Rock auf dem Hof“ – Premiere übertrifft alle Erwartungen – Westerwald RockerZ feiern erfolgreichen Auftakt auf dem Biohof Seegers in Kaffroth – besonderer Konzertabend zwischen Rockmusik, Hofatmosphäre und Westerwälder Sommernacht

KAFFROTH. Für die Premiere von „Rock auf dem Hof“ hätte vieles passen müssen – und vor allem einer spielte mit: der Westerwälder Sommer. Nach Wochen der Vorbereitung hing gerade vom Wetter einiges ab. Am Ende blieb der Abend warm, trocken und stabil und bescherte Veranstaltern, Musikern und mehreren hundert Gästen einen geradezu idealen Sommerabend auf dem Biohof Seegers in Kaffroth.

Den musikalischen Auftakt übernahm das Trio Corcilius, Dames und Hoff – und legte die Messlatte gleich bemerkenswert hoch. Drei hervorragende Instrumentalisten, eigens arrangierte Songs und ein beeindruckender dreistimmiger Gesang sorgten dafür, dass bereits die Einstimmung auf den Abend zu einem musikalischen Bonbon wurde. Mit ihrem ebenso professionellen wie sympathischen Auftritt hatten die drei das Publikum schnell auf ihrer Seite.

Anschließend gehörte die Bühne den Westerwald RockerZ. Mit zahlreichen Rockklassikern nahm die Band das Publikum mit durch einen langen und abwechslungsreichen Rockabend. Für besondere Höhepunkte sorgten dabei auch zwei enge Freunde und gern gesehene musikalische Gäste der Band.

Beim AC/DC-Special holte Bernd „Earn“ Grendel den Geist der australischen Rocklegenden nach Kaffroth. Mit seiner markanten Stimme kam er dem unverwechselbaren Sound der Bon-Scott-Ära erstaunlich nahe und verlieh den AC/DC-Klassikern damit eine besondere Authentizität.

Für einen völlig anderen, aber nicht minder eindrucksvollen Akzent sorgte Ralf Eisel „The Germinator“ mit seinem Dudelsack. Bei Rockhymnen wie „You’re the Voice“ von John Farnham und „It’s a Long Way to the Top“ von AC/DC hauchte er den Songs mit seiner Pipe-Einlage einen überraschend authentischen Geist ein – und zeigte eindrucksvoll, wie selbstverständlich Dudelsack und Rockmusik zusammenpassen können.

Die Resonanz übertraf die Erwartungen der Organisatoren deutlich: Was einige Monate zuvor als neue Veranstaltungsidee begonnen hatte, entwickelte sich zu einem ausgesprochen gut besuchten Konzertabend mit ausgelassener Stimmung vor der Bühne und zahlreichen glücklichen Gesichtern auf dem gesamten Hof.

Dass dieser Abend alles andere als ein gewöhnliches Open-Air-Konzert war, lag nicht zuletzt am Veranstaltungsort selbst. Zwischen den Gebäuden des Biohofs entstand eine Atmosphäre, die wohl keine klassische Konzerthalle bieten kann. Und wenn in einer kurzen Musikpause neben den Gesprächen der Besucher plötzlich auch einmal ein deutliches „Muh“ vom Hof zu hören war, gehörte selbst das an diesem Abend irgendwie zum Programm.

Auch die Bühne hatte nur wenige Tage zuvor noch nicht existiert. Erst in der Woche vor der Veranstaltung wurde sie von Familie Seegers und den Westerwald RockerZ mit viel Arbeit und Liebe zum Detail gebaut, genagelt, verkleidet und für den Konzertabend hergerichtet. Ein erheblicher Aufwand – der sich spätestens mit Blick auf die Stimmung vor der Bühne ausgezahlt hatte.

Ein besonderer Dank gilt daher Ludwig Seegers und seiner Familie. Sie stellten nicht nur ihren Hof für die Veranstaltung zur Verfügung, sondern waren gemeinsam mit den Mitgliedern und Helfern rund um die Westerwald RockerZ maßgeblich an Vorbereitung und Durchführung beteiligt.

Die erfolgreiche Premiere war zugleich der Auftakt der Veranstaltungsreihe „Rock auf dem Hof“. Nach dem großen Zuspruch steht bereits fest: Auch im kommenden Jahr wird der Biohof Seegers wieder zur Bühne für handgemachte Rockmusik. „Rock auf dem Hof“ soll sich damit als wiederkehrendes Veranstaltungsformat im Westerwald etablieren.

Der nächste Auftritt der Westerwald RockerZ steht derweil bereits fest, gehört jedoch nicht zur Veranstaltungsreihe „Rock auf dem Hof“: Am 5. September 2026 spielt die Band ein Open-Air-Konzert auf der Burg Lahr in Burglahr. Da das Ticketkontingent dort deutlich begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung. Tickets: https://www.ww-events-tickets.de/events-list/westerwald-rockerz-burglahr-26.html