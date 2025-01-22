A K T U E L L – VETTELSCHOSS – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 19 bei Vettelschoß

Vettelschoß – Derzeit sind Polizei und Rettungskräfte an einer Unfallstelle bei Vettelschoß im Einsatz. Ein Pkw befuhr die K 19 aus Richtung Notscheid. Ein Kraftrad, besetzt mit zwei Personen befuhr die K 19 aus der Gegenrichtung und es kam in Höhe einer Einfahrt zur Kollision beider Fahrzeuge. Es wird gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Quelle: Polizei