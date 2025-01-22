KIRCHEN – Wanderausflug der Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. nach Belmicke und Eckenhagen – Affenstarker Ausflug der „Siegperle“

Wandern auf der Hohen Belmicke und tierische Begegnungen in Eckenhagen. Einen abwechslungsreichen Sommertag mit schönen Wanderwegen, weiten Ausblicken und besonderen tierischen Begegnungen erlebten die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. bei ihrem jüngsten Tagesausflug ins Oberbergische Land. Mit 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fiel die Reisegruppe diesmal zwar etwas kleiner aus als bei vielen anderen Vereinsfahrten, der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Besonders erfreulich war, dass auch wieder einige neue Vereinsmitglieder und Wanderfreunde mit von der Partie waren.

Erstes Ziel war Bergneustadt-Belmicke, wo zum Internationalen Volkswandertag „Wandern auf der Hohen Belmicke“ eingeladen wurde. Die angebotenen Wanderstrecken führten durch die typische oberbergische Landschaft mit Waldpassagen, offenen Höhen und schönen Fernblicken. Immer wieder öffneten sich Aussichten in Richtung Bergneustadt und Wiehl sowie weiter bis hin zum Siebengebirge.

Für die Wanderfreunde standen insbesondere die Strecken über sechs und zehn Kilometer auf dem Programm, während einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Aufenthalt auch ohne Wanderung am Veranstaltungsort genossen.

Für ihre Gruppenteilnahme durfte sich die „Siegperle“ zudem über einen besonderen Gruppenpreis freuen: Die Gastgeber überreichten Sven Wolff, dem 1. Vorsitzenden des Kirchener Vereins, als kleine Aufmerksamkeit ein Fässchen Krombacher.

Anschließend führte die Reise weiter mit Busfahrer Thomas Janisch nach Reichshof-Eckenhagen. Dort wartete mit dem Affen- und Vogelpark ein völlig anderes Erlebnis. Für den Parkbesuch waren rund drei Stunden eingeplant. Neben zahlreichen Vogelarten, Themengärten und weiteren Tierarten zählen insbesondere die Bereiche mit Berberaffen und Totenkopfäffchen zu den besonderen Attraktionen des Parks.

Gerade die kleinen Totenkopfäffchen wurden schnell zu den heimlichen Stars des Nachmittags. Neugierig und erstaunlich zutraulich kamen sie den Besucherinnen und Besuchern ganz nahe, sprangen über Schultern und machten es sich auch schon einmal auf einem Arm bequem. Das sorgte bei den Wanderfreunden für viele Lacher und so manchen unvergesslichen Schnappschuss. Eine dieser besonderen Begegnungen erlebte auch Geschäftsführerin Nicole Reifenrath.