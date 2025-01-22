KLINGENMÜNSTER – Öffentlichkeitsfahndung nach 52-Jährigem aus Klingenmünster / Bad Bergzabern

Seit dem 14.04.2026, 10 Uhr wird ein 52-Jähriger aus dem Bereich Klingenmünster vermisst. Seine Hinwendungsorte befinden sich hauptsächlich in Bad Bergzabern. Es ist allerdings möglich, dass er öffentliche Verkehrsmittel nutzt und außerhalb seines gewohnten Umfeldes unterwegs ist. Seine Orientierung ist deutlich eingeschränkt, so dass nicht auszuschließen ist, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Personenbeschreibung: – circa 1,80m – Senfgelbe Jacke – Dunkelgraue Jogginghose – Weinroter Pullover – Dunkelblaue Sneaker. Weitere Informationen, wie Name und ein Foto des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/q5hVIn9. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 9334-0 an die Polizei in Bad Bergzabern zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. Quelle: Polizei