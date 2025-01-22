ASBACH – Landkreis und VG Asbach gemeinsam für die Gesundheit – Woche der Teilhabe vom 4. bis 10. Mai in der Verbandsgemeinde Asbach mit vielen, kostenfreien Angeboten für alle Generationen

Vom 4. bis 10. Mai 2026 steht die Verbandsgemeinde Asbach ganz im Zeichen der Gemeinschaft: Die „Woche der Teilhabe“ lädt Bürgerinnen und Bürger aller Generationen dazu ein, gemeinsam aktiv zu werden und die vielfältigen Angebote in der Region kennenzulernen – kostenfrei und offen für alle, die neugierig darauf sind, Neues kennenzulernen.

Die Aktionswoche ist eine Kooperation der Kreisverwaltung Neuwied, der Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung und Prävention sowie der Verbandsgemeinde Asbach.

„Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen, Hemmschwellen abzubauen und langfristig soziale Kontakte zu fördern. Die `Woche der Teilhabe´ lebt von den Menschen, die mitmachen. Sie bietet eine hervorragende Gelegenheit, neue Angebote kennenzulernen, sich auszuprobieren und gemeinsam Zeit in den Gemeinden zu verbringen“, betont Landrat Achim Hallerbach.

In den Ortsgemeinden Asbach, Buchholz, Neustadt und Windhagen haben sich zahlreiche Vereine, das Mehrgenerationenhaus, die Jugendpflege, die Kirche, die KVHS sowie viele weitere Initiativen beteiligt, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Das vielfältige Angebotsportfolio wird als Wochenplan über die Homepage der Verbandsgemeinde Asbach sowie zusätzlich in Form einer Broschüre veröffentlicht.

Die Angebote richten sich bewusst an Jung und Alt gleichermaßen. Ob kreative Aktivitäten, Bewegungsformate oder gemeinsame Erlebnisse – die Woche schafft zahlreiche Gelegenheiten für Begegnung, Austausch und neue Impulse im Alltag. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, in die Angebote „reinzuschnuppern“ und das für sie Passende zu entdecken.

Ein besonderes Anliegen der „Woche der Teilhabe“ ist die nachhaltige Aktivierung: Die Teilnehmenden sollen ermutigt werden, auch über die Aktionswoche hinaus an den Angeboten teilzunehmen und so langfristig soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.

„Es freut mich sehr, dass sich so viele Projekte beteiligen und ein Angebot für alle Generationen entstanden ist“, so Landrat Achim Hallerbach weiter. „Gerade in einer Zeit, in der Einsamkeit immer mehr Menschen betrifft, ist es wichtig, frühzeitig und niedrigschwellig Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen.“ Michael Christ, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Asbach ergänzt: „Die Woche der Teilhabe wird neue Erfahrungen und viele bereichernde Begegnungen ermöglichen und damit das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in der Verbandsgemeinde stärken.“

Hintergrund der Initiative ist die Problematik zunehmender Einsamkeit in der Gesellschaft. Vereinsamung führt wiederum häufig zu Folge-Erkrankungen und hat auch selbst gesundheitliche Auswirkungen, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Die „Woche der Teilhabe“ setzt genau hier an: Sie möchte präventiv wirken und Menschen aller Generationen dabei unterstützen, aktiv zu bleiben und Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Insbesondere für Menschen in der zweiten Lebenshälfte kann Teilhabe ein aktives Älterwerden fördern sowie geistige und körperliche Fitness stärken. Gleichzeitig richtet sich das Angebot auch an jüngere Menschen, um ihnen attraktive Alternativen zur zunehmend digitalen Lebenswelt aufzuzeigen und neue Interessen erlebbar zu machen.

Die Kreisverwaltung Neuwied lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, die vielfältigen Angebote zu entdecken, mitzumachen und die Woche der Teilhabe aktiv mitzugestalten. „Ich kann alle Bürgerinnen und Bürger nur ermutigen, diese besondere Woche zu nutzen: Gehen Sie hin, probieren Sie Angebote aus und kommen Sie miteinander ins Gespräch. Teilhabe beginnt oft mit einem ersten Schritt – und genau dazu möchten wir einladen“, so Landrat Achim Hallerbach.

Informationen zu Woche der Teilhabe finden sich unter folgendem Link: Woche der Teilhabe | Kreisverwaltung Neuwied