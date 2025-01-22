KOBLENZ – Die IHK-Akademie Koblenz startet in Kürze den Zertifikatslehrgang „Employer Brand Manager/-in (IHK)“.

Die berufsbegleitende Weiterbildung richtet sich an alle, die ihre Kompetenzen im strategischen Aufbau einer starken Arbeitgebermarke gezielt erweitern möchten.

Im Mittelpunkt des Lehrgangs steht die Entwicklung und Umsetzung einer authentischen Employer Brand – von der Analyse über die Positionierung bis hin zur internen und externen Kommunikation. Die Teilnehmenden erlernen praxisnahe Methoden und Instrumente, um ihre Arbeitgeberattraktivität nachhaltig zu steigern und sich im Wettbewerb um Fachkräfte erfolgreich zu positionieren.

Der Lehrgang kombiniert flexible Online-Lernphasen mit Live-Online-Trainings und ermöglicht so eine optimale Vereinbarkeit mit dem Berufsalltag. Ein praxisorientiertes Projekt sorgt zudem für den direkten Transfer der Inhalte in die betriebliche Praxis.

Der nächste Lehrgang startet am 23. April 2026, aktuell sind noch Plätze verfügbar. Interessierte können sich ab sofort anmelden. Infos: ihk-akademie-koblenz.de.

Weitere Informationen: Kathleen Zinselmeier (Telefon 0261 30471-77, zinselmeier@ihk-akademie-koblenz.de)