MAINZ – Musikalische Zukunft live – Die Besten des „Jugend musiziert“-Landeswettbewerbs im Konzert in Mainz

Das Preisträgerkonzert des 63. “Jugend musiziert” Landeswettbewerbs Rheinland-Pfalz findet am Sonntag, dem 26. April 2026 um 11.00 Uhr im Roten Saal der Hochschule für Musik Mainz statt. Gewinnerinnen und Gewinner der ersten Preise präsentieren dabei Auszüge aus ihrem Wettbewerbsprogramm. Der Eintritt ist frei.

Veranstalter des Konzerts ist der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Hochschule für Musik Mainz und dem Lions Club Mainz-Schönborn.

Die jungen Musikerinnen und Musiker präsentieren am Sonntag, 26. April 2026 um 11:00 Uhr im roten Saal der Hochschule für Musik Mainz vielfältige und reizvolle Beiträge aus ihren Wettbewerbsprogrammen.

Die Wertungskategorien, aus denen Werke zu hören sein werden, sind Klavier, Harfe, Gesang, Gitarre (Pop), Drum-Set (Pop) Streicherensembles, Holzbläserensembles, Blechbläserensembles, Kammermusik für gemischte Ensembles sowie die Kategorie „Besondere Besetzungen: Neue Musik“.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös kommt dem Landeswettbewerb “Jugend musiziert” Rheinland-Pfalz zugute. Roter Saal der Hochschule für Musik, Jakob-Welder-Weg 28, 55128 Mainz – Sonntag, 26. April 2026, 11.00 Uhr – Eintritt frei