KIRCHEN – Verkehrsunfall in Kirchen (Sieg)

Eine 41-jährige Seat-Fahrerin und ein 70-jähriger Citroën-Fahrer befuhren am Donnerstag, 09.04.2026, gegen 12:25 Uhr die Koblenz-Olper-Straße im Ortsteil Wehbach. Als die Seat-Fahrerin aufgrund eines geparkten Fahrzeugs abbremste, erkannte der nachfolgende 70-jährige dies nicht ausreichend, und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die Beifahrerin im Citroën wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren, und abgeschleppt werden mussten. Quelle: Polizei