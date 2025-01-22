HACHENBURG – Stefan Gemmel kommt am 23. April nach Hachenburg! – Eine spannende und gruselige Taschenlampen-Lesung für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Aziz, die liebevolle Mumie, Yxi, die verrückte und verpeilte Modepuppe, Karlotta, die zart besaitete Stoffspinne und der schüchterne Werwolf Rolf, allesamt Figuren einer von Stefan Gemmel erfundenen Geisterbahnwelt, werden durch die mitreißende Lesung hörbar und sichtbar zum Leben erweckt.

Stefan Gemmel taucht mit den Kindern tief in die Welt seiner Bücher ein. Er krächzt, piepst, brüllt, grummelt und überrascht immer wieder mit besonderen Einlagen. Nach der gruselig- witzigen Lesung werden die Kinder verschiedene Übungen meistern und den Taschenlampen-Führerschein machen. Daher: Unbedingt eine Taschenlampe mitbringen.

Gemmel hat über 60 Bücher veröffentlicht und viele Auszeichnungen erhalten. Mehrere Weltrekorde im Lesen sind ihm auch schon gelungen. Stefan Gemmel freut sich auf neugierige Kinder und alle ihre Fragen.

Dauer: ca. 2 1/2 Stunden inkl. Pause. Einlass: 15:30 Uhr – Beginn: 16:00 Uhr – Ende: ca. 18:30 Uhr – Veranstaltungsort: Vogtshof Hachenburg – Veranstalter: Hachenburger KulturZeit – VVK 8 Euro zzgl. Gebühren / TK 10 Euro – Mit freundlicher Unterstützung: Sparkasse Westerwald-Sieg Foto: Pfitzner Consulting & Photography 04