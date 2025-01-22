HACHENBURG – Matthias Ludwig lädt zum Spagat – Provokante Pointen vom Meister des schwarzen Humors am 18. April in der Stadthalle Hachenburg

„Spagat“ heißt das erste Soloprogramm, mit dem Matthias Ludwig am Samstag, 18. April, um 20 Uhr auf Einladung der Hachenburger KulturZeit und Unterstützung der Naspa in der Stadthalle gastiert. Pointiert, provokant und tiefgründig zugleich balanciert Ludwig geschickt zwischen widersprüchlichen Perspektiven, alltäglichen Absurditäten und provokanten Gedanken.

Dabei macht er weder vor Gott noch vor der Gürtellinie halt. Das kann weh tun, aber für einen Spagat muss man eben an Grenzen gehen. Wer genau hinschaut, erkennt, dass auch hinter den bösen Witzen mehr steckt als nur Provokation. Am Ende geht es um die Suche nach Wahrheit. Und wenn es nicht so ein Klischee wäre, vielleicht sogar… Liebe?

Als gnadenloser Analytiker und Meister des schwarzen Humors trifft er sein Publikum mit einer sportlichen Mischung aus Intelligenz, Ehrlichkeit und provokanter Gesellschaftskritik genau dort, wo es am meisten wirkt: Im Kopf – und im Zwerchfell.

Matthias Ludwigs Weg auf die Bühne begann als Akrobat, bevor er sich als Schauspieler und Stand-up-Comedian einen Namen machte. Er war bereits Gast in Felix Lobrechts Downstairs Comedy Club, stand auf den Bühnen des Comedy Clash und überzeugte beim Hamburger Comedy Pokal.

Karten gibt es unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de im Vorverkauf ab 24 Euro und ermäßigt sowie Low Budget ab 12 Euro plus Gebühren sowie an der Abendkasse ab 29 Euro, ermäßigt ab 14,50 Euro. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit unter Tel. 02662/958336 möglich. Foto: Anna_Zaremba