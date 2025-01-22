BETZDORF – Fahren ohne Versicherungsschutz in Betzdorf

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der Polizei Betzdorf in der Nacht auf Donnerstag, 16.04.2026, gegen kurz vor 01:00 Uhr in der Decizer Straße einen Mercedes Sprinter. Es wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug wegen fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes eine Fahndungsausschreibung bestand. Entsprechend wurde dem 27-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei