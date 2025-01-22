EULENBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eulenberg
EULENBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eulenberg
Am Mittwoch, 22. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Dienstzimmer der Ortsbürgermeisterin, Talstraße 7, eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Beratung und Beschlussfassung über die „Vereinbarung über den freiwilligen Zusammenschluss der Ortsgemeinden Eulenberg und Peterslahr in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld“
- Änderung eines Straßennamens
- Ausbauprogramm; Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung in den Straßen Bergstraße und Talstraße in der Ortsgemeinde Eulenberg
- Verwendung des Dorfbudgets
- Verschiedenes
Bianca Jagusch, Ortsbürgermeisterin