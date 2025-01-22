EULENBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eulenberg

Am Mittwoch, 22. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Dienstzimmer der Ortsbürgermeisterin, Talstraße 7, eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratung und Beschlussfassung über die „Vereinbarung über den freiwilligen Zusammenschluss der Ortsgemeinden Eulenberg und Peterslahr in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld“ Änderung eines Straßennamens Ausbauprogramm; Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung in den Straßen Bergstraße und Talstraße in der Ortsgemeinde Eulenberg Verwendung des Dorfbudgets Verschiedenes

Bianca Jagusch, Ortsbürgermeisterin