KIRCHEN – Straßensperrungen und Umleitungen zum 20. Kirchener Stadtfest

Die Stadt Kirchen als Veranstalter weist darauf hin, dass angesichts des Stadtfestes am Sonntag, 09. November 2025 in der Zeit von Samstag, 08. November, 16:00 Uhr bis Sonntag, 09. November, 23:00 Uhr die Lindenstraße (K 101) auf dem Teilstück ab Einmündung Jahnstraße bis zur Kreuzung Hauptstraße/Kirchstraße, die gesamte Brückenstraße sowie ein Teilstück der Bahnhofstraße ab Einmündung Einfahrt Rettungswache bis zur Einmündung Sandstraße einschließlich der in diesen Bereichen vorhandenen Parkflächen für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr gesperrt sind.

Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet ab Südknoten bis zur Ausfahrt Nordknoten über die B 62, L 280 zur Siegbrücke über die Kirchstraße zur Hauptstraße und umgekehrt. Die Parkplätze in der Lindenstraße sind über den Südknoten (B 62) anfahrbar. Der Parkplatz unmittelbar vor dem Krankenhaus in der Bahnhofstraße bleibt für Notfälle aus Richtung „An der Siegbrücke“ (Restaurant Da Vinci) erreichbar.

Ein uneingeschränktes Haltverbot gilt:

auf dem oberen Parkdeck Lindenstraße von Donnerstag, 06.11., 19:00 Uhr bis Montag, den 10.11., 12:00 Uhr,

auf dem mittleren Parkdeck Lindenstraße von Freitag, den 07.11., 16:00 Uhr bis Sonntag, 09.11., 23:00 Uhr,

für die Parkflächen in der Brückenstraße und den Parkplatz Brückenstraße von Samstag, 08.11., 16:00 Uhr bis Sonntag, 09.11., 23:00 Uhr,

für den Bahnhofsvorplatz und die Parkflächen Bahnhofstraße ab Ecke Brückenstraße bis Einmündung Sandstraße von Samstag, 08.11., 16:00 Uhr bis Sonntag, 09.11., 23:00 Uhr,

in der Hauptstraße Fahrtrichtung Herkersdorf/Offhausen, rechtsseitig ab Höhe Einmündung Lindenstraße bis zum Beginn Kurvenbereich gegenüber dem Haus Hauptstraße Nr. 9 am Sonntag, 09.11., von 06:00 Uhr bis 23:00 Uhr,

auf dem Rathausvorplatz/-innenhof von Donnerstag, 06.11., 15:00 Uhr bis Montag, 10.11., 12:00 Uhr,

Für die Taxis in der Bahnhofstraße sind vier Ersatzstellplätze an der ersten Parkbucht gegenüber der Einmündung zur Sandstraße (Friseursalon) eingerichtet.

Der Busverkehr wird für den Veranstaltungszeitraum in der Bahnhofstraße aufgehoben. Ab Samstag, 08.11., 16:00 Uhr bis einschließlich Sonntag, 09.11., 23:00 Uhr gilt als Ersatzhaltestelle „Langs Ecke“.

Als Parkmöglichkeiten werden u. a. empfohlen der Parkplatz Kaufland und die P+R-Anlage am Bahnhof.

Die Anreise mit der Bahn ist zudem bequem möglich. Mit Ausstieg am Bahnhof Kirchen befinden sich die Besucher bereits direkt im Veranstaltungsbereich.