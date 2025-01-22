DÜRRHOLZ – Verkehrsunfallflucht auf der L 265, Gemarkung Dürrholz

Am 03. November 2025, um 07:30 Uhr, ereignete sich auf der L 265 zwischen den Ortslagen Linkenbach und Daufenbach eine Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen verstieß der Fahrzeugführer eines LKW, der in Fahrtrichtung Daufenbach unterwegs war, gegen das Rechtsfahrgebot und beschädigte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Der Fahrzeugführer setzte nach der Kollision seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher liegen zur Zeit nicht vor. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt hohen Verkehrsaufkommens auf der L 265 werden Zeugen, die möglicherweise den Unfall beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei