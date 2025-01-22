ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung an Snackautomaten in Altenkirchen

Im Zeitraum zwischen dem 01. und dem Morgen des 02. November 2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Snackautomaten in der Bahnhofstraße in Altenkirchen. An dem Gerät können Beschädigungen im Bereich des Geldeinzugsschachtes festgestellt werden, die vermutlich auf Tritte zurückzuführen sind. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Quelle Polizei