ALTENKIRCHEN – MAINZ – Einladung zur ZNE-Aktion „Demokratie und Nachhaltigkeit“ – Gemeinsam Zukunft pflanzen – LandFrauen gestalten mit

Der Zukunftsrat Nachhaltige Entwicklung Rheinland-Pfalz (ZNE) lädt gemeinsam mit dem LandFrauenverband Frischer Wind e. V. herzlich ein zur öffentlichen Aktion „Demokratie und Nachhaltigkeit“ am Samstag, 8. November 2025, 14:30 bis 17:00 Uhr auf dem Gutenbergplatz in Mainz.

Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – über die Kraft demokratischen Engagements und die Chancen nachhaltiger Entwicklung. Auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer wird ab 15:45 Uhr vor Ort sein und sich dem offenen Austausch stellen.

Wir LandFrauen sind aktiv dabei! Gemeinsam mit unserer Mitstreiterin Heike Boomgaarden verteilen wir Baumsetzlinge der Eberesche (Vogelbeere) – versehen mit kleinen Botschaften zu Demokratie und Nachhaltigkeit. Diese „Zukunftsbäume“ laden dazu ein, das Gespräch über zentrale Zukunftsfragen weiterzutragen – in Familien, Gemeinden und Netzwerke.

Lasst uns zeigen, wie lebendig und wirksam LandFrauenarbeit ist – für Natur, Gemeinschaft und Zukunft. Wir freuen uns auf Euer Kommen, auf inspirierende Begegnungen und neue Impulse für unser Engagement – lokal wie global. Team vom LandFrauenverband Frischer Wind e. V. Kreis Altenkirchen