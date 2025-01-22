KIRCHEN – Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall auf der L 280 bei Kirchen (Sieg)

Dienstag, den 02.06.2026, ereignete sich gegen 16:15 Uhr auf der Landesstraße 280 im Bereich Kirchen (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 59-jährige Seat-Fahrerin die L 280 aus Fahrtrichtung Niederfischbach kommend in Richtung Kirchen (Sieg). In einer Linkskurve fiel die Fahrerin aufgrund von Müdigkeit in Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer fünfköpfigen Familie, das anschließend im Straßengraben zum Stehen kam. Alle Insassen wurden nur leicht verletzt und im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei