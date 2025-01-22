MAULSBACH – Ein Jahrhundert gelebte Tradition – Edith Hoffmann feiert 100. Geburtstag und festigt ihre tiefe Verbindung zum Schützenverein Maulsbach

Ein ganz besonderes Jubiläum bewegt den Schützenverein Maulsbach e.V.: Edith Hoffmann, eine der ältesten ehemaligen Bürgerin der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach und Frau des verstorbenen Gründungsmitgliedes des Schützenverein Maulsbach, Willy Hoffmann, feiert ihren 100. Geburtstag. Zu diesem außergewöhnlichen Meilenstein blickt nicht nur die Jubilarin auf ein langes, bewegtes Leben zurück, sondern auch der Vorstand der Maulsbacher Schützen auf eine jahrzehntelange, tiefe Verbundenheit. Wie sie selbst berichtete, sei sie alle Jahre, in denen ein Schützenfest in der Honschaft stattfand, mit dabei gewesen. Als Witwe eines der Männer, die einst das Fundament für den heutigen Schützenverein Maulsbach legten, begleitete sie die Entwicklung des Vereins über Generationen hinweg. Sie erlebte mit, wie aus den ersten kameradschaftlichen Treffen ein fester Pfeiler des regionalen Kultur- und Sportlebens wurde, der bis heute traditionell die Schützenfestsaison im Westerwald eröffnet.

Für den Verein verkörpert sie ein lebendiges Stück Gründungsgeschichte. Die Würdigung ihrer Person hat in Maulsbach bereits Tradition. Schon in den vergangenen Jahren wurde Edith Hoffmann bei den gemeinsamen Seniorenfeiern der Ortsgemeinden Hirz-Maulsbach, Fiersbach und des Schützenvereins als älteste Mitbürgerin feierlich geehrt. Ihr jetziger 100. Geburtstag setzt dem Ganzen nun die Krone auf. Der Vorstand des Schützenvereins Maulsbach gratuliert Edith Hoffmann von ganzem Herzen zu diesem stolzen Jahrhundertjubiläum, obwohl sie bis dato gar kein Vereinsmitglied war.

Der Verein bedankt sich für die jahrzehntelange finanzielle Unterstützung und die tiefe Verbundenheit zu den Wurzeln des Maulsbacher Schützenvereins. Zur Überraschung aller Geburtstagsgäste entschloss sie sich, noch in ihrem hohen Alter in den Schützenverein Maulsbach einzutreten. Dies wurde auf dem diesjährigen Schützenfest Sonntag mit der Unterschrift auf dem Mitgliedsantrag besiegelt. Für das neue Lebensjahrhundert wünscht der Schützenverein Maulsbach weiterhin von Herzen beste Gesundheit, Lebensfreude und viele glückliche Momente im Kreise ihrer Lieben und noch viele Besuche als neues Vereinsmitglied auf den nächsten Schützenfesten. STK