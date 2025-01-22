KIRCHEN – Kinderärztin hat noch freie Termine: Dr. Jroush verstärkt MVZ Kirchen

Kinderärztinnen und Kinderärzte sind aktuell Mangelware – insbesondere im ländlichen Raum. Diese Entwicklung macht auch vor dem Landkreis Altenkirchen nicht Halt. Doch bereits seit dem 1. April Dr. Nahad Jroush im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Kirchen und hat noch freie Kapazitäten. Dr. Jroush ist mit einem vollen Versorgungauftrag im MVZ in Kirchen angestellt. Zuvor arbeitete sie im Krankenhaus in Kirchen, bereut ihren Wechsel in den ambulanten Bereich jedoch nicht. Der Chefarzt der Pädiatrie, Dr. Salah Naser Shallof, unterstützt sie in der ambulanten Sprechstunde. Gemeinsam arbeiten sie eng mit dem stationären Bereich der Pädiatrie im Haus zusammen. Dr. Joursh und Dr. Shallof freuen sich darauf, Kinder und Eltern in der Praxis zu begrüßen. Weitere Informationen, Kontaktdaten und Sprechzeiten:

https://www.drk-khg.de/drk-mvz-kirchen/paediatrie Telefon: 02741-6822457