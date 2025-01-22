HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht auf der L 281 „Nistertalstraße“ bei Hachenburg

Donnerstagmorgen, 27. November 2025 gegen 07:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 281 „Nistertalstraße“ zwischen Nistertal und Hachenburg. Ein Kleinwagen hatte aus Richtung Hachenburg kommend einen ihm vorausfahrenden LKW überholt und dabei einen aus Nistertal entgegenkommenden PKW übersehen. Der musste in den Straßengraben ausweichen und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder Hinweise auf den Kleinwagen oder den LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Nummer: 02662-95580 zu melden. Quelle Polizei