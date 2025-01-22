ALTENKIRCHEN – Schwarz und Jungbluth triumphieren in Sachsen-Anhalt! – Kiefers Team holt insgesamt 8 Medaillen!

Eines der begehrten sieben Taekwondo-Bundesranglistenturniere fand für das Bundesland Sachsen-Anhalt erneut in Halle statt. SPORTING Taekwondo entsandte 9 seiner top Athleten, von denen acht mit Edelmetall zurück reisten.

Maik Schulz startete ins Turnier direkt mit einem Drehfersenschlag zum Kopf des Gegners (Pandae-Dollyo-Chagi), der die höchstmögliche Wertung im Taekwondo beinhaltet, und markierte von Anfang an seine Dominanz. Bei ihm und den außerdem souverän auftretenden Silas Anel-Fernandez sowie Fabian Kruppa (jeder der genannten Sportler bestritt 3 starke Kämpfe) resultierte die Leistung in einer Silbermedaille, welche auch Amely Kuznecova sich erkämpfte, bevor sie von einer starken Tschechin gestoppt wurde.

Eine hochkarätige polnische Gegnerin könnte sich in ihrem Finalkampf gegen Ronja Maria Jungbluth nicht durchsetzen. Im Gegenteil, siegte die SPORTING-Athletin auch hier problemlos, nachdem sie bereits 2 Kämpfe davor für sich entschieden hatte.

Diese Goldmedaille wurde schließlich durch zwei ganz klar gewonnene Kämpfe von Julia Schwarz auf eine weitere erhöht.

Sabrina Poetzsch gewann ihren Medaillenkampf ebenfalls deutlich und erreichte schließlich eine Drittplatzierung, genau wie Sang Do Duc.

Alissa Weiss gelang diesmal, trotz starker Ansätze, keine Medaille.

Platzierungen im Einzelnen:

Platz 1: Ronja Maria Jungbluth (after 3 Fights)

Platz 1: Julia Schwarz (after 2 Fights)

Platz 2: Silas Anel-Fernandez (after 3 Fights)

Platz 2: Maik Schulz (after 3 Fights)

Platz 2: Fabian Kruppa (after 3 Fights)

Platz 2: Amely Kuznecova (after 2 Fights)

Platz 3: Sang Do Duc (after 1 Fight)

Platz 3: Sabrina Poetzsch (after 2 Fights)

