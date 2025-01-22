LINKENBACH -Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Linkenbach

Am 28. November 2025 befuhr der Geschädigte mit seinem Transporter die L 265 von Linkenbach in Richtung der L 266. In Höhe des Kurvenbereichs kam ein Fahrzeugführer eines Transporters von seiner Fahrspur nach links ab und kollidierte mit seinem Außenspiegel mit dem Außenspiegel des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Die Polizeiinspektion Straßenhaus nimmt Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, unter der Rufnummer: 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei