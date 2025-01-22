KIRCHEN – „Kennt ihr schon den Sphero Indi?“ – Jugendpflegen haben beim Osterferienspaß noch Plätze frei

Die Jugendpflegen der Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen haben noch Plätze frei für eine spannende Aktion in den Osterferien. Der kleine Flitzer Sphero Indi steckt voller cleverer Technik und wartet darauf, entdeckt zu werden.

Sphero Indi ist ein bildschirmloser Lernroboter in Form eines kleinen Autos. Der Indi besitzt einen Farbsensor und lernt seine Welt über Farbkarten kennen. Legt man ihm den richtigen Weg, folgt er den bunten Spuren. Je nach Farbe fährt er mal schneller, mal bremst er, dreht sich oder jubelt sogar fröhlich. Ganz ohne Programmierkenntnisse kann man spannende Strecken gestalten und kleine Abenteuerwelten erschaffen. Wer noch mehr entdecken will, kann ihn später sogar über die Sphero Edu Jr App programmieren.

Die Ferienaktion findet am Mittwoch, den 09. April 2026, von 9 bis 12 Uhr im Rathaussaal der Verbandsgemeinde Kirchen in der Lindenstraße 1 statt und richtet sich an Mädchen und Jungen ab 8 Jahren. Anmeldungen sind nur Online möglich unter www.unser-ferienprogamm.de/jugendpflegen. Weitere Infos per E-Mail an hallo@jugendpflegen.de oder unter den Telefonnummern 02741/688-244 oder -245.