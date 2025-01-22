Bürgerkurier

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ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert

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ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert

Am Mittwoch, 25. März 2026, 19:00 Uhr, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds
  2. Haushalt 2026/2027 der Ortsgemeinde Isert
  3. Satzung zur Änderung der Friedhofsatzung der Ortsgemeinde Isert
  4. Satzung zur Änderung der Friedhofgebührensatzung der Ortsgemeinde Isert
  5. Friedhof – Auftragsvergabe Gedenkstein
  6. Verschiedenes
  7. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  8. Einwohnerfragestunde

Annette Roßbach, Ortsbürgermeisterin

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