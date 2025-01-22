ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert
ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert
Am Mittwoch, 25. März 2026, 19:00 Uhr, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds
- Haushalt 2026/2027 der Ortsgemeinde Isert
- Satzung zur Änderung der Friedhofsatzung der Ortsgemeinde Isert
- Satzung zur Änderung der Friedhofgebührensatzung der Ortsgemeinde Isert
- Friedhof – Auftragsvergabe Gedenkstein
- Verschiedenes
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Einwohnerfragestunde
Annette Roßbach, Ortsbürgermeisterin