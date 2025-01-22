KIRCHEN – Ganz Kirchen rätselt mit – Klickerverein beim SWR-Quiz

Wenn Moderator Jens Hübschen mit seinem Kamerateam durch eine Stadt zieht, bleibt kaum jemand unbeteiligt. Genau das erlebte nun auch die Stadt Kirchen beim Dreh der beliebten SWR-Sendung Stadt.Land.Quiz.

Ein überraschender Anruf sorgte Mitte Januar beim 1. Kirchener Klickerverein (KKV) für große Freude: Die Redaktion der SWR-Sendung suchte Teilnehmer für ein Städteduell zum Thema „Vereinsleben“ – und war dabei auf den Kirchener Verein aufmerksam geworden.

Zunächst meldete sich der SWR telefonisch beim 2. Vorsitzenden Ralf Schaumann. Der 1. Kirchener Klickerverein war den Redakteuren aufgefallen – unter anderem wegen seiner beachtlichen Spendensummen, der großen Mitgliederzahl und natürlich wegen der besonderen Sportart des Vereins: dem Klickersport. Für den KKV war schnell klar: Diese Gelegenheit wollte man nutzen, um sowohl den Verein als auch die Stadt Kirchen im Fernsehen zu präsentieren.

Dreharbeiten bei strahlendem Sonnenschein

Nach mehreren Telefonaten, Abstimmungen und Vor-Ort-Begehungen stand schließlich der Drehtag fest: 10. März 2026. Pünktlich um 10 Uhr traf ein achtköpfiges Kamerateam des SWR in Kirchen ein. Die ersten Aufnahmen entstanden auf der sogenannten Klickerarena des Vereins in der Kirmesfeldstraße. Dort wurde das traditionelle Klickerspiel vorgestellt und die beiden offiziellen Städte-Paten präsentiert: Bernd Schneider, 1. Vorsitzender des 1. Kirchener Klickervereins und Michaela Stötzel, selbst begeisterte Klickerin und zugleich Gästeführerin für das Druiden.Hexen.Siegerland der Touristik der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

So funktioniert das SWR-Format

In der Sendung Stadt.Land.Quiz treten regelmäßig zwei Orte oder Vereine aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gegeneinander an. Zwei sogenannte Städte-Paten vertreten ihren Ort und müssen verschiedene Quiz- und Suchaufgaben lösen. Moderator Jens Hübschen ist dabei mit seinem Team direkt vor Ort unterwegs. Gemeinsam mit den Städte-Paten zieht er durch die jeweilige Stadt oder Gemeinde und bezieht immer wieder auch Bürgerinnen und Bürger, Geschäftsleute oder Passanten in das Quizgeschehen ein.

Dabei geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um Teamarbeit, Ortskenntnis und spontane Unterstützung aus der Bevölkerung. Gleichzeitig werden Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der jeweiligen Orte vorgestellt.

Die ganze Stadt Kirchen hilft beim Rätseln

Nach den ersten Dreharbeiten teilte sich das Fernsehteam in zwei Gruppen. Nun ging es quer durch Kirchen, um mehrere Quiz-Rätsel zu lösen und ein markantes Foto-Detail in der Stadt zu finden. Schnell zeigte sich, dass das Quiz längst nicht nur ein Duell der beiden Städte-Paten war: Die ganze Stadt half mit. Passanten auf der Straße, Hinweise in WhatsApp-Gruppen sowie die Unterstützung der Tourist-Information Kirchen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses trugen dazu bei, unter anderem das Foto-Rätsel zu lösen.

Starkes Ergebnis im Finale

Am Nachmittag trafen sich alle Beteiligten wieder auf der Klickerarena. Dort standen die letzten zehn Finalfragen rund um das Thema Vereinsleben an. Die beiden Kirchener Städte-Paten Bernd Schneider und Michaela Stötzel bewiesen dabei Nervenstärke und Wissen: Acht von zehn Fragen beantworteten sie richtig. Damit legten sie ein starkes Ergebnis gegen den Gegner aus Baden-Württemberg vor, den SSV Prevorst Seifenkutschen- und Skiverein aus Oberstenfeld-Prevorst.

Spaß und Werbung für Kirchen

Auch wenn es in der Sendung keinen klassischen Preis zu gewinnen gibt, war der Drehtag für den Kirchener Klickerverein ein voller Erfolg. Neben dem Spaß am Spiel stand vor allem die Präsentation der Stadt Kirchen im Fernsehen im Mittelpunkt. Sogar das SWR-Kamerateam ließ sich vom Klickersport begeistern und probierte ihn kurzerhand selbst aus.

Nun darf man gespannt sein auf den Tag der Ausstrahlung am Samstag, 11. April 2026, um 18:45 Uhr im SWR-Fernsehen. Dann können die Zuschauer sehen, wie sich der Kirchener Klickerverein und die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt im Städteduell geschlagen haben – und ganz nebenbei einen Eindruck von der Stadt Kirchen und ihrem lebendigen Vereinsleben gewinnen.