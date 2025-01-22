PUDERBACH – Erfolgreichster Verein in Rheinland-Pfalz – 11 Goldmedaillen bei Landesmeisterschaft.

März 2026, Mitterstadt – 11-mal Gold. 6-mal Silber. 5-mal Bronze. Eine beeindruckende Bilanz bei den diesjährigen Karate Landesmeisterschaften. Platz 1 im Medaillenspiegel. Damit ist fast die gesamte Wettkampfgruppe des KSC Puderbach für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Gold: – Stanislav Luca – Lev Leroy Leo – Nico Wybraniec – Maxim Luca – Vasile Luca – Marcel Neumann – Alexis Matthies – Team U10 Jungen – Team U14 Jungen gemeinsam mit Fight Club – Louis Schwab – Delia Savelea

Silber: – Nicolai Luca – Daniil Luca – Noemi Pung – Aurelius Ochsler – Ben Swidersky – Team U16 Mädchen gemeinsam mit Fight Club

Bronze: – Mika Pung – Dana Wybraniec – Team U10 Mädchen – Team U14 Jungen – Team U12 Jungen

Gratulation an alle Medaillengewinner und alle die es dieses Jahr nicht auf das Podium geschafft haben, und ein großer Dank an die Betreuer Heike Neumann, Marcel Neumann und Uli Neumann sowie alle Betreuer und Eltern.