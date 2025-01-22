KETTENHAUSEN – Wohnungsbrand in Kettenhausen in der Hauptstraße

Zu einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße in der Ortslage Kettenhausen wurde die Feuerwehr am Dienstag, 14.07. gegen 18:15 Uhr alarmiert. Betroffen war ein Einfamilienhaus, in dem sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte keine Bewohner mehr befanden. Der Brand war in einem Zimmer ausgebrochen. Die Feuerwehr entfernte das Brandgut und löschte es im Freien ab. Durch die Rauchentwicklung waren mehrere Etagen des Hauses verraucht. Mit Hilfe von Belüftungsgeräten setzten die Einsatzkräfte das Gebäude anschließend rauchfrei. Nach 90 Minuten war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren die Löschzüge Altenkirchen und Neitersen mit 40 Einsatzkräften, unterstützt durch die Feuerwehr-Einsatzzentrale und die Wehrleitung. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei Altenkirchen, der Rettungsdienst sowie der DRK-Ortsverein Altenkirchen-Hamm. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Foto und Text: Presseteam Feuerwehr AK-FF – BK