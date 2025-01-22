WISSEN – 140. Schützenfest in Wissen

Die vier Wissener Schützenfesttage sind schon wieder vorbei. Unter strahlend blauen Himmel feierte man im Beisein zahlreicher Freunde das schon 140. Fest in der Siegstadt. Höhepunkt war natürlich der große Umzug am Sonntagnachmittag. Die Vereine nahmen Aufstellung in der Rathausstraße unweit des Bahnhofs. Bald ertönte das Kommando zum Abmarsch und die außerordentlich lange Karawane bewegte sich hinunter ins Unterdorf. Im Gasthof „Alte Post“ traten das Königspaar Danny und Nicki, Jungschützenkönig Maximilian und Schülerprinz Anton samt Hofstaat vor ihre „Untertanen“. Mit einem dreifachen „Hoch“ ging es wieder quer durch Wissen, die Stadt- und Feuerwehrkapelle vorneweg. Auf dem Marktplatz kam es wie gewohnt zur großen Parade. Der Wissener Schützenverein versuchte sich im Stechschritt, wobei aber immer noch Luft nach oben bestand. Vor dem alten Rathaus mussten die Majestäten und ihr Hofstaat über abgesenkte Holzgewehre steigen, was mehr oder weniger gelang. Jetzt strebte man geradewegs den Festplatz in der Köttingsbach an. Das Zelt war schnell gefüllt und die Wissener ließen kaum einen Tanz aus. Den Montagnachmittag bestimmten die „Wolpertinger Buam“ mit zünftigen Klängen. Ab 20 Uhr übernahm „DJ Sascha Sunshine“ das fröhliche Regiment. Draußen lud der, wie immer, reich bestückte Vergnügungspark alt und jung zum Mitmachen ein (bt) Fotos: Bernhard Theis