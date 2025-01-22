KESCHEID – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kescheid

Am Montag, 03. August 2026, 20:00 Uhr, findet im Gefrierhäuschen Kescheid eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienhauses / Bungalow in der Bornstraße Bebauungsplan „Im Püscheider Garten“ der Ortsgemeinde Kescheid – Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen, während der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs- 1 BauGB sowie der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB Bebauungsplan „Im Püscheider Garten“ der Ortsgemeinde Kescheid – Plananerkennung und Beschlussfassung über die Durchführung des Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB. Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Doris Lichtenthäler

Ortsbürgermeisterin