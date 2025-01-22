ALTENKIRCHEN – Ukulele spielen im Haus Felsenkeller – neue Kurse starten

Wen der Klang einer Ukulele schon einmal in seinen Bann gezogen hat, ist hiergenau richtig. Man braucht – für den Einsteigerkurs – keinerlei Vorkenntnisse, ja sogar die Ukulele wird leihweise gestellt. Einzig kurze Fingernägel sind notwendig, um dieses Instrument zu erlernen. Und das macht in der Gruppe nicht nur besonders viel Spaß, man lernt auch schnell durch effektive Anleitung und den Austausch untereinander.

Im Kurs für Einsteiger lernen die Teilnehmenden das Instrument kennen und werden fit für erste eigene Lieder am sommerlichen Lagerfeuerabend. Nicht nur geht es darum, worauf es beim Spielen der Ukulele ankommt, sondern auch wie man gute von schlechten Instrumenten unterscheidet. Alles Wichtige für die eigene Reise zum idealen Instrument und einer Menge Spielfreude sind enthalten. Immer montags, 10.8. bis 21.9. jeweils von 18:30 bis 20 Uhr, finden vier Termine statt. Gegen eine Gebühr von 56 € kann man dabei sein.

Im Kurs für Fortgeschrittene lernt man das Instrument besser kennen und wird neue Kniffe lernen und natürlich neue Lieder spielen. Für den Sommerurlaub am Strand oder auch den heimischen Grillabend werden die Teilnehmer einen Fortschritt sehen. Alles, was es für mehr Können braucht, sowie eine Menge Spielfreude sind im Kurs enthalten. Ob Hobbymusiker*in auf der Entdeckungsreise oder Eltern oder Pädagogen, die mit einem Instrument den Alltag mit Kindern bereichern wollen. Dieser Kurs bietet vertiefende Fertigkeiten und man wird sich sicher fühlen und viel für euer Spiel mitgenommen haben. Dieser Kurs findet ebenso montags statt – im 14tägigen Wechsel mit dem Kurs für Einsteiger*innen. Vom 17.8. bis 28.9. finden vier Termine statt und die Gebühr beträgt 56 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.