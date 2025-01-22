Bürgerkurier

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SCHÖNEBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Schöneberg

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SCHÖNEBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Schöneberg

Am Donnerstag, 06. August 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds
  2. Wegeeinziehung Gemarkung Schöneberg Flur 7, Flurstück 313
  3. Vorbesprechung Friedhofssatzung
  4. Informationen des Ortsbürgermeisters
  5. Verschiedenes
  6. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheit
  2. Grundstücksangelegenheit
  3. Verschiedenes

Axel Hilger

Ortsbürgermeister

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