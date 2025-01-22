SCHÖNEBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Schöneberg
SCHÖNEBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Schöneberg
Am Donnerstag, 06. August 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds
- Wegeeinziehung Gemarkung Schöneberg Flur 7, Flurstück 313
- Vorbesprechung Friedhofssatzung
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheit
- Grundstücksangelegenheit
- Verschiedenes
Axel Hilger
Ortsbürgermeister