SCHÖNEBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Schöneberg

Am Donnerstag, 06. August 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds Wegeeinziehung Gemarkung Schöneberg Flur 7, Flurstück 313 Vorbesprechung Friedhofssatzung Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheit Grundstücksangelegenheit Verschiedenes

Axel Hilger

Ortsbürgermeister