KATZWINKEL – Schwarzstörche in der Ortsgemeinde Katzwinkel gesichtet

Tolle Sichtung zweier Schwarzstörche von einer Straße in der Ortsgemeinde Katzwinkel aus. Auf einer frischgemähten Wiese tummelten sich die überaus seltenen und scheuen Vögel gleich im Doppelpack. Das rechte Individuum präsentierte sich voll ausgewachsen im grünlich glänzenden aber ansonsten tiefschwarzen Federkleid. Der linke Vogel hingegen ist leicht bräunlich gefärbt. Dies könnte bedeuten, dass er vor zwei Jahren aus dem Ei geschlüpft ist. Einjährige Schwarzstörche verfügen nämlich über Schnäbel und Beine in gelblich/grüner bis bräunlicher Färbung. Später erscheinen sie an diesen Stellen in auffallend roter Farbgebung. In Rheinland-Pfalz tauchten die ersten Exemplare nach einer langen Unterbrechung 1982 auf. Vor etwa 35 Jahren erfreuten sich Naturschützer an einer erfolgreichen Brut beim alten Hof Stockschlade ebenfalls in der Ortsgemeinde Katzwinkel. Zwischen Birken-Honigsessen und Wissen konnten vor etwa 20 Jahren nicht weniger als sechs Schwarzstörche im Verband fliegend beobachtet werden – Zwei Alt- und vier Jungtiere. Inzwischen hat sich der Bestand auf etwa 50 Brutpaare im ganzen Bundesland eingependelt. Einer der Schwerpunkte liegt im Westerwald. Es kann sich also glücklich schätzen, wer einen dieser großen Schreitvögel zu Gesicht bekommt. Sie verfügen übrigens über besondere Segelflugeigenschaften. In großer Höhe drehen sie ihre Runden bis zu zehn Kilometer vom Nest weg und suchen nach Nahrung. Fische und andere Wassertiere bilden ihre Lieblingsspeise. Aber auch Mäuse auf frischgemähten Wiesen werden nicht verschmäht. Doch schon Ende August/Anfang September geht es aus dem hiesigen Brutgebiet zurück zum Überwintern nach Afrika. (bt) Fotos: Bernhard Theis