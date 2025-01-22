HAMM – Amrik Singh ist neuer Kaiser bei der Schützengesellschaft Hamm-Sieg

Nach einem spannenden und hart umkämpften Kaiservogelschießen stand gestern um 18:30 Uhr fest: Amrik Singh ist der neue Kaiser der Schützengesellschaft Hamm/Sieg! Insgesamt traten zehn ehemalige Majestäten an, um die Nachfolge von Kaiser Jörg Lucas anzutreten. Über Stunden hinweg wurde um jeden Treffer gerungen, bis nach insgesamt 214 Schüssen die Entscheidung fiel.

Besonders spannend blieb es bis zum Schluss. Als vorletzte Schützin stand Simone Krogh noch im direkten Duell um die Kaiserwürde, bevor schließlich der entscheidende Schuss fiel. Mit großer Treffsicherheit, starken Nerven und der nötigen Portion Ausdauer sicherte sich Amrik Singh die höchste Würde des Vereins und darf sich ab sofort Kaiser der Schützengesellschaft Hamm/Sieg nennen. Die SG Hamm/Sieg bedankte sich bei dem bisherigen Kaiser Jörg Lucas für seine Regentschaft und gratulierte Amrik Singh von Herzen zur Kaiserwürde. Sie wünscht ihm eine unvergessliche Regentschaft, viele schöne Momente und ein Kaiserjahr voller Freude, Gemeinschaft und gelebter Tradition.