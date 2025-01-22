A K T U E L L – DIEZ – HOLZHEIM – Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54 – B 54 gesperrt

Montag, 08. Juni, kam es gegen 09:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54 zwischen Holzheim und Diez, bei dem zwei Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Ein Fahrzeug geriet durch den Zusammenstoß in Brand. Derzeit sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Bundesstraße 54 ist derzeit gesperrt. Quelle: Polizei