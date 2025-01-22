KASTELLAUN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 327 zwischen Gödenroth und Kastellaun

Bei dem schweren und tödlichen Verkehrsunfall auf der B 327 zwischen Gödenroth und Kastellaun handelt es sich bei der tödlich verunglückten Person um die 24-jährige Fahrerin des PKW, die mit einem im Gegenverkehr befindlichen Linienbus frontal kollidierte. Unter den im Bus befindlichen Personen wurden sieben Personen leicht verletzt. Hierbei handelte es sich um zwei Erwachsene und fünf Kinder, wovon drei wiederum in Krankenhäuser gebracht wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. Die Straße ist weiterhin aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.

Bezüglich dieses Verkehrsunfalls ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf zwei Fahrzeugführer, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen könnten. Es handelt sich zum einen um den Fahrer eines Kleintransporters, der nach Zeugenangaben von dem verunfallten PKW überholt wurde. Außerdem habe sich ein weiterer PKW hinter dem verunfallten PKW befunden. Die Insassen der Fahrzeuge werden gebeten, sich zwecks Schilderung des Unfallhergangs bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden. Quelle: Polizei