WÖLMERSEN – Gartenparty in Wölmersen

Über 70 Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen verzeichnete die Kirche im Westerwald (Freikirchliche Gemeinde Wölmersen) am Dienstagnachmittag, 28. April, als es hieß „Multi-Millionär Benno Bonzen“ lädt zu einer legendären Gartenparty ein. Anna Häveker und ihr Team bereiteten den Gläubigen einen Nachmittag, der lange in Erinnerung bleiben wird, so ein Beobachter.

Worum geht es in der Geschichte? Es handelt von der Einladung einer reichen Person, die zu einer Party aufgerufen hat und niemand kommt. Es gibt jede Menge Absagen über die sozialen Netzwerke mit oft skurrilen Erklärungen. Der Gastgeber ist betroffen. Eine zweite Einladung wird initiiert. Bescheiden, und siehe da, es kommen viele, die sich hierüber freuen.

Die Organisatoren des Nachmittags waren glücklich über soviel Zuspruch bei strahlendem Sonnenschein. Zunächst ging es in der Kirche los. Mit einem riesigen Kettcar kam Benno angerauscht. Die Kinder waren nicht zu überhören, als sie auf ein Geheimnis aufmerksam gemacht wurden. Ohrenbetäubend ihre Schreie: „Jaahh“, sie wollten das Mysterium definitiv wissen. Gespannt sind sie schon darauf, was sie am kommenden Dienstag, den 5. Mai erwartet, wenn die zweite der insgesamt sieben geplanten Nachmittage organisiert wird.

Bei Geschicklichkeitsspielen konnten sich die Adenture Juniors ab drei Jahren oder die „Senioren“ ab der ersten Klasse bis elf Jahren beweisen und bekamen zur Belohnung einen Goldtaler, den sie gegen einen leckeren Hotdog eintauschen konnten. Währenddessen hatten die Eltern die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen im Schatten zu sitzen und Erfahrungen auszutauschen. Die Gemeinde in Wölmersen sei vorbildlich, was die Betreuung von Kindern, aber auch Erwachsenen betrifft, meinte ein weiterer Beobachter, der seit Jahrzehnten in der Gemeinde unterwegs. Der Ort stehe unter einem besonderen Segen, meinte er unserer Zeitung gegenüber abschließend. Viele Tätigkeiten werden ehrenamtlich durchgeführt, was für die Gläubigen eine Selbstverständlichkeit ist. Die Veranstaltungsreihe „Gartenparty“ endet am 23. Juni, also wenige Tage vor Beginn der Schulsommerferien, die am Montag, den 29. Juni beginnen. (Werner Klak)