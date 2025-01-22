HAMM – Bestes DTM-Ergebnis mit Platz vier am Samstag – 51.000 Zuschauer erleben gut aufgelegten Youngster – Ausfall beendet Sonntagsrennen vorzeitig

Erfolgreicher Start in die zweite DTM-Saison für Tom Kalender: Beim Auftakt auf dem Red Bull Ring präsentierte sich der 18-Jährige in starker Form und sicherte sich mit Platz vier im ersten Rennen sein bislang bestes Ergebnis in der DTM. Vor 51.000 Zuschauern und bei besten Bedingungen zeigte der Mercedes-AMG Junior-Fahrer eine überzeugende Leistung und knüpfte nahtlos an seine Entwicklung aus dem Vorjahr an

Bereits im Freien Training deutete Kalender an, welche Ambitionen er in dieser Saison hat. Zum Abschluss am Freitagabend setzte er im dritten freien Training die Bestzeit und führte das Klassement an. Im Qualifying am Samstag bestätigte er diese Form und sicherte sich mit Platz zehn eine gute Ausgangsposition für das erste Rennen der Saison.

Starke Performance und bestes DTM-Ergebnis

Bei strahlendem Sonnenschein entwickelte sich Kalender nach dem Start zum Samstagsrennen zu einem festen Bestandteil der Spitzengruppe. Mit konstant schnellen Rundenzeiten war im direkten Kampf um die vorderen Positionen und wurde nach einem fehlerfreien Rennen als Vierter gewertet. Damit verpasste er im Mercedes-AMG GT3 sein erstes DTM-Podium nur knapp.

Rückschlag am Sonntag – Blick nach vorne

Mit entsprechendem Selbstvertrauen ging er in den zweiten Renntag. Im Qualifying am Sonntag weiderholte der Schützling aus dem Mercedes-AMG Team Landgraf als Zehnter sein Ergebnis vom Vortag. Doch der Start ins Rennen verlief diesmal nicht optimal: Kalender verlor mehrere Positionen, arbeitete sich im weiteren Rennverlauf jedoch mit starken Rundenzeiten und einer guten Strategie wieder nach vorne. Doch noch bevor er seine Aufholjagd vollständig abschließen konnte, wurde vorzeitig gestoppt. Nach sichtbarer Rauchentwicklung musste er sein Fahrzeug aus Sicherheitsgründen abstellen.

„Das gute Gefühl aus den Trainings hat sich am Wochenende bestätigt. Platz vier am Samstag ist natürlich ein starkes Ergebnis, auch wenn das Podium zum Greifen nah war. Ich habe gesehen, was möglich ist und darauf möchte ich aufbauen. Am Sonntag ist es natürlich schade, dass ich das Rennen nicht beenden konnte. Der Start war nicht ideal, aber danach konnte ich wieder Boden gut machen. Umso ärgerlicher ist der Ausfall, aber solche Dinge gehören im Motorsport dazu. Wichtig ist, dass wir die positive Pace aus dem Wochenende mitnehmen“, fasste der Pilot des ADAC Mittelrhein e.V. sein Wochenende zusammen.

Nach dem gelungenen Auftakt richtet sich der Blick nun auf das nächste Rennwochenende: Bereits an Pfingsten (22.-24. Mai) gastiert die DTM im niederländischen Zandvoort. Dort möchte der Fahrer aus Hamm/Sieg an seine starke Form anknüpfen. In der Gesamtwertung liegt er nach dem Saisonstart auf Platz neun, sein Team Landgraf Motorsport führt die Teamwertung an.