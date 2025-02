KASBACH-OHLENBERG – Alkoholisierter Fußgänger auf Bundesstraße 42 bei Kasbach-Ohlenberg

In der Nacht zum Sonntag, 09. Februar 2025, befuhr eine 22-Jährige mit ihrem PKW die B 42 zwischen Linz und Erpel. In Höhe der Gemarkung Kasbach-Ohlenberg bemerkte sie am Fahrbahnrand eine dunkelgekleidete Person, die plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Die Fahrzeugführerin musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Fußgänger, ein 24-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Unkel, konnte kurz darauf durch Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein aufgegriffen werden. Ursächlich für die Ausgangssituation dürfte dessen nicht unerhebliche Alkoholisierung gewesen sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei