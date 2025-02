KREIS ALTENKIRCHEN – Erfolgreiche Teilnahme bei „Jugend musiziert“ – Fleiß wurde belohnt

Im eindrucksvollen Ambiente von Schloss Engers stellten sich junge Schüler und Schülerrinnen der Kreismusikschule Altenkirchen mit großem Engagement dem Regionialwettbewerb „Jugend musiziert“. Nach wochenlanger intensiver Vorbereitung mit zusätzlichen Proben zeigten sie ihr Können vor einer Fachjury – mit großem Erfolg.

Die Teilnahme an einem Wettbewerb erfordert nicht nur Engagement, sondern auch Durchhaltevermögen und Disziplin. Die jungen Künstler bewiesen eindrucksvoll, dass sich Fleiß und Üben lohnen. Die KMS Altenkirchen gratuliert Alexander Poppel und Sophie Scholz jeweils zu einem 1. Preis mit 22 Punkten in der Wertung Cello solo. 23 Punkte mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb nach Mainz erhielten Mara Kann in der Wertung Akkordeon AG 2, Mara Wintershagen, Kathrin Wall und Sabrina Bröhl in der Wertung Bläserkammermusik mit Klavier AG 3, sowie Alissa Dawidek und Tim Elias in der Wertung Duo Klavier und Oboe AG 5.

Dieser Wettbewerb ist für viele junge Schüler eine wertvolle Erfahrung, die sie in ihrer musikalischen Entwicklung weiterbringt. Die erfolgreiche Teilnahme ist ein großer Ansporn, ihren Weg mit Freude und Leidenschaft fortzusetzen.