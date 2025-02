WISSEN – Hohe Kosten durch Sachbeschädigungen am RegioBahnhof in Wissen

Erneut wurden am RegioBahnhof Wissen Sachschäden durch Vandalismus verursacht. Vermutlich durch Steinwürfe sind drei Scheiben des Aufzugsschachts so beschädigt worden, dass sie ersetzt werden müssen. Die Reparatur kann nur unter ganz erschwerten Bedingungen durchgeführt werden, da sich die auszutauschenden Scheiben in einer Höhe von über vier Metern befinden und unter Umständen dazu eine aufwändige Gerüstkonstruktion auf die Bahngleise gestellt werden muss. Zusätzlich sind die Oberleitung abzuschalten und der Bahnverkehr einzustellen. Das weitere Vorgehen und der Aufwand werden von der Stadt sowie dem Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung noch geprüft und kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Auch muss die Bahn eingeschaltet werden. Die erste Kostenschätzung beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bürgermeister Berno Neuhoff: „Diese Straftat ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein schwerer Eingriff ins Eigentum der Stadt, in den Bahnverkehr und die Sicherheit des RegioBahnhofs.“ Der RegioBahnhof Wissen gehört der Stadt und ist der einzige Bahnhof in Rheinland-Pfalz im Eigentum einer Kommune. Der Bürgermeister wird sich mit Ordnungsamt, Polizei, Bundespolizei und Deutscher Bahn abstimmen, wie die öffentliche Sicherheit am RegioBahnhof organisatorisch und technisch weiter verbessert werden kann.

Die Sachbeschädigung reiht sich in eine Vielzahl von Vorfällen der letzten Zeit: Erst im Januar wurde eine Scheibe am Aufzugsschacht beschädigt. Hier wird die Reparatur ca. 1.500 Euro kosten. Regelmäßig wird auch die Glasschiebetüre zwischen Durchgang zu den Bahngleisen und der Bahngalerie gewaltsam aufgedrückt, zuletzt im November und im Dezember 2024. Dadurch entstanden Reparaturkosten von jeweils mehr als 1.000 Euro. Die Kosten, verursacht durch Vandalismus und Graffiti, summieren sich auf rund 10.000 Euro im Jahr, die die Stadt selbst tragen muss.