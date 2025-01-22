KAISERSESCH – Betrugsversuche durch falsche Bankmitarbeiter im Bereich Kaisersesch und Adenau – Kriminalapolizei Mayen sucht dringend Zeugen

Dienstag, 17.02.26, kam es in der Verbandsgemeinde Kaisersesch vermehrt zu Anrufen falscher Bankmitarbeiter bei älteren Menschen. Diesbezüglich veröffentlichte die Polizei bereits eine Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117711/6218417. Die Kriminalpolizei Mayen sucht nun dringend Zeugen oder Geschädigte aus den Bereichen der VGV Kaisersesch (Düngenheim) und der VG Adenau (Reiferscheid und Adenau). Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter 02651/801-0 oder jede andere Dienststelle entgegen. Quelle Polizei