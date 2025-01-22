ENSPEL – Benefiz-Kunstauktion „LionsArt“ im Stöffelpark – Ein Zeichen für Kunst, Kultur und Einsatz für die gute Sache

Bilder, Zeichnungen oder künstlerische Fotografien: manche hängen im Flur, andere ruhen verpackt auf dem Dachboden. Oft handelt es sich um Werke, die uns einst geschenkt oder vererbt wurden und für die einfach kein Platz mehr ist. Warum diese Schätze nicht sinnvoll einsetzen und damit Gutes tun? Das fragten sich auch die Mitglieder der Lions Clubs Bad Marienberg, Friedrich Wilhelm Raiffeisen Altenkirchen sowie der Rotary Club Westerwald und organisier(t)en als Ergebnis ihrer Überlegungen nun eine große Kunstauktion.

Am 26. April 2026 öffnet der Stöffelpark in Enspel seine Tore für Kunstliebhaber und Bieter. Einlass und Bieterregistrierung beginnen um 10 Uhr, die Auktion startet um 14 Uhr. Nach gut anderthalb Stunden wird es eine Pause geben. Parallel dazu haben Besucher dann die Gelegenheit, die Kunstwerke zu besichtigen.

Der Tertiär-, Industrie- und Erlebnispark Stöffel ist nicht nur ein lebendiges Museum, sondern auch ein riesiger Abenteuerspielplatz; ein einzigartiger Ort, um außergewöhnliche Kunstwerke zu präsentieren.

Mehr als 70 Werke renommierter europäischer Künstler stehen an diesem Sonntag zur Versteigerung: eine Vielfalt an Gemälden, Zeichnungen und Fotografien. Jede ersteigerte Arbeit unterstützt direkt soziale Projekte wie den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald.

Vorab können Sie diese schon jetzt unter www.lions-club.art besichtigen. Dort finden Sie auch weitere Informationen.