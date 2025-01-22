ALTENKIRCHEN – FWG VG Altenkirchen-Flammersfeld zieht positive Jahresbilanz

Zur Mitgliederversammlung der FWG VG Altenkirchen-Flammersfeld e.V. begrüßte Vorsitzender Jörg Gerharz zahlreiche Mitglieder im Stadtbüro Altenkirchen. In seinem Rückblick dankte er den Mandatsträgern auf allen Ebenen für ihr Engagement. Erfreulich sei der leichte Mitgliederzuwachs. Auch dankte er Michael Liedigk und Michael Rüttger, dass Sie als Schiedsmänner in den beiden Schiedsbezirken bereit erklärt haben. Positiv entwickelte sich zudem die Präsenz in den sozialen Medien.

Für den Stadtrat berichtete Jürgen Kugelmeier über die Eröffnung des Fachmarktzentrums als wichtigen Impuls für Altenkirchen. Diskutiert werde aktuell die Situation der Stadthalle; die FWG habe das Thema „Bestandsschutz“ eingebracht und warte entsprechende Stellungnahmen ab. Weitere Themen waren Schloßplatz, Quengelbachaue sowie Neubau- und Gewerbegebiete.

Dirk Euteneuer informierte aus dem Verbandsgemeinderat. Höhepunkt waren definitiv die Eröffnung des Hallenbades. Er erklärte den Fortgang bei der Wärmeleitplanung, energetischen Sanierungen von Kitas und dem geplanten Mensabau an der Erich-Kästner-Schule. Auch Flächennutzungsplan, Glasfaserausbau, Sportstättenförderung standen auf der Agenda.

Kreistagsmitglied Manfred Berger berichtete zur Krankenhauslandschaft. Mit der Diakonie Südwestfalen wurde ein neuer Träger gefunden; die Stabilisierung der Standorte bleibt Aufgabe des Kreises. In Vertretung des Kreisvorsitzenden Klaus-Dieter Adrian, gab Dirk Euteneuer einen Einblick über die Weiterentwicklung im Bereich der Kreis FWG. Abschließend kündigte Gerharz weitere Unternehmensbesuche an, um den Austausch mit der regionalen Wirtschaft zu stärken.