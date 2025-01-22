KAIFENHEIM – Brennender Bus auf der BAB 48in der Gemarkung Kaifenheim

Es handelte sich um eine Leerfahrt eines Linienbusses. Gegen 18:43 brach im Motorraum, vermutlich aufgrund technischen Defekts ein Brand aus, welcher im Anschluss den ganzen Bus in Vollbrand setzte. Der Fahrer konnte den Bus auf dem Standstreifen zwischen der AS Kaisersesch und der TuR Elztal-Süd zum Stehen und sich selber in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. Für die Löschmaßnahmen, Bergung des Busses und Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn Koblenz gesperrt werden. Der Verkehr wurde hierzu durch die Autobahnmeisterei Kaisersesch an der AS Kaifenheim abgeleitet. Dies dauert noch ca. eine Stunde an. Es entstand ein Sachschaden in einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig, 19 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Kaifenheim und Kaisersesch sowie Kräfte der Autobahnmeisterei Kaisersesch. Quelle: Polizei