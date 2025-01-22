IDELBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Idelberg zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Donnerstag, 18. September 2025, 20:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Idelberg eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

Vorstellung und Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Projektidee: Sonnensegel & Sitzplätze am Transformatorenhäuschen – Mehr Lebensqualität am Gemeinschaftshaus (LEADER-Förderung) Bankpatenschaften – Benennung der Bankpaten Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Jürgen Schneider, Ortsbürgermeister