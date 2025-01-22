IDELBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Idelberg zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Donnerstag, 18. September 2025, 20:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Idelberg eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung:
- Vorstellung und Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Projektidee: Sonnensegel & Sitzplätze am Transformatorenhäuschen – Mehr Lebensqualität am Gemeinschaftshaus (LEADER-Förderung)
- Bankpatenschaften – Benennung der Bankpaten
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Jürgen Schneider, Ortsbürgermeister