GRÜNEBACH – Verkehrsunfall auf der L 284 in Grünebach

Eine 53-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am 09. September 2025 gegen 09:50 Uhr die L 284 aus Grünebach kommend in Fahrtrichtung Alsdorf. Ihr entgegengesetzt fuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer. Nach eigenen Angaben verlor die Peugeot-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, und geriet in den Gegenverkehr. Der BMW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Nach dem anschließenden Durchfahren einer Böschung, kam die 53-jährige mit ihrem Fahrzeug auf dem Fußgängerweg zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt; jedoch wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Peugeot musste deshalb abgeschleppt werden. Quelle Polizei