GEBHARDSHAIN – Unbeabsichtigter Notruf durch heruntergefallenes Mobiltelefon in Gebhardshain

Dienstagmittag, 09. September 2025 informierte die Integrierte Leitstelle Montabaur die Polizeiinspektion Betzdorf über den automatischen Notruf eines Mobiltelefons im Bereich der L 281 in Gebhardshain. Die daraufhin entsandte Streife konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Eine Bürgerin hatte ihr Mobiltelefon auf dem Autodach liegenlassen, sodass dieses während der Fahrt herunterfiel, und aufgrund der Erschütterung den automatischen Notruf auslöste. Eine tatsächliche Gefahrenlage bestand nicht. Ob die Verliererin ihr Mobiltelefon inzwischen wiedergefunden hat, ist nicht bekannt. Quelle Polizei