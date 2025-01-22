IDELBERG – Die Ortsgemeinde Idelberg erhält eigenes Wappen

Die Ortsgemeinde Idelberg hat am Samstag im Rahmen des alljährlichen Sommerfestes im Ort feierlich ihr eigenes Wappen erhalten. Im Jahr 2023 entschied sich der damalige Ortsgemeinderat für ein eigenes Gemeindewappen.

Idelberg gehört zur Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und zählt 60 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Wappen greift zentrale Merkmale der Gemeinde auf: Ein Halbrund im Schildfuß symbolisiert die Hochterrasse über dem Nistertal, ein Wellenbalken stellt die Nister dar, die zugleich die Grenze zur Verbandsgemeinde Hachenburg bildet. Ähren verweisen auf die landwirtschaftliche Prägung, und eine stilisierte Erle erinnert an die frühere Gewannbezeichnung ‚Im Ehrlich‘, wobei der Begriff ursprünglich aus der mittelalterlichen Flurordnung stammt: Die ‚Gewanne‘ waren große, durch Flurverlosung entstandene Ackerstreifen, die+- nach und nach feste Namen bekamen.

Die feierliche Übergabe fand im Dorfgemeinschaftshaus statt. Ortsbürgermeister Jürgen Schneider nahm das Wappen entgegen. In Vertretung für Landrat Dr. Peter Enders überreichte es Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde und dritter Kreisbeigeordneter. Jüngerich betonte: „Mit dem Wappen erhält Idelberg ein sichtbares Symbol seiner Geschichte und seines Gemeinschaftsgefühls.

Zu den Gratulanten gehörten auch die Nachbargemeinden Eichelhardt und Isert, vertreten durch Ortsbürgermeister Reiner Zeuner und Ortsbürgermeisterin Annette Roßbach, sowie die Ortsgemeinden Stein-Wingert und Giesenhausen, vertreten durch Ortsbürgermeisterin Katja Fischer und Ortsbürgermeisterin Astrid Lauer. Ebenfalls gratulierte Ulrich Schneider, Autor und Heimatdichter, der ein Buch über die Gemeinden innerhalb der Kroppacher Schweiz im September dieses Jahres veröffentlichen wird.

Ortsbürgermeister Jürgen Schneider zeigte sich sichtlich erfreut: „Dieses Wappen ist für uns alle ein besonderes Symbol. Es verbindet unsere Geschichte mit unserer Gegenwart und stärkt den Zusammenhalt in unserer kleinen, aber sehr lebendigen Ortsgemeinde.“ Die Wappenverleihung bildete den Höhepunkt des Sommerfestes, das in geselliger Runde ausklang.